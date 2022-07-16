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عاجل.. الولايات المتحدة تمدد صلاحية تأشيرة الزيارة للسعوديين إلى 10 سنوات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

أعلنت السفارة الأمريكية لدى عن تمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة (بي 1 / بي 2) للسعوديين من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

 

وقالت السفارة: «لقد تم التوصل إلى اتفاق لتمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة وذلك من خلال التعاون الوثيق مع حكومةالمملكة العربية السعودية وعلى أساس المعاملة بالمثل، لتسهيل السياحة والأعمال بين بلدينا.»،وفق موقع صحيقة عكاظ.

 

وأعلنت السعودية توقيع 18 اتفاقية ومذكرات للتعاون المشترك مع الولايات المتحدة بمجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة.

 

ووقع هذه الاتفاقيات الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزراء الاستثمار والاتصالات والصحة في المملكة العربية السعودية، مع نظرائهم في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وجاءت هذه الاتفاقيات التي تشمل مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة، على هامش زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية.

 

وتأتي تلك الاتفاقيات في ضوء ما توفره (رؤية المملكة 2030) بقيادة الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء من فرص واسعة للاستثمار في القطاعات الواعدة، وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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