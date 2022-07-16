مسؤول أمريكي يؤكد أن بايدن يبحث في "قمة جدة" القدرات الدفاعية المتكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

نقلت "رويترز" عن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن سيبحث القدرات الصاروخية والدفاعية المتكاملة خلال قمة مع زعماء عرب



وتابع المسؤول الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، "نأمل أن تصدر منظمة أوبك إعلانا في الأسابيع المقبلة عن زيادة إنتاج النفط".

وأضاف أن "دول الخليج ستتعهد بتخصيص 3 مليارات دولار خلال العامين المقبلين للبنية التحتية العالمية والاستثمار".

ومضى قائلا إن "بايدن سيعلن عن تمويل بقيمة مليار دولار للأمن الغذائي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ومن المقرر أن يعقد بايدن اليوم السبت قمة أمريكية خليجية بمشاركة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

وأمس، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه أجرى مباحثات موسعة ومهمة مع العاهل السعودي الملكِ سلمان بن عبدِالعزيز آل سعود، و الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأشاد بايدن، في خطاب من مقر إقامته بمدينة جدة السعودية، بـ"قرار الرياض فتح مجالها الجوي أمام جميع الناقلات المدنية".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل، عصر الجمعة، إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، في زيارة هي الأولى من نوعها إلى السعودية منذ توليه منصبه ضمن جولة بالشرق الأوسط شملت إسرائيل وفلسطين أيضا.