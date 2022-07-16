ضربة قوية بالجذع.. غموض حول وفاة زوجة ترامب.. والشرطة تحقق

الشارقة - اميمة ياسر - كشف كبير محققي الطب الشرعي في نيويورك أن وفاة إيفانا ترامب الزوجة الأولى للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كان بسبب «جروح سببتها ضربة قوية عرضية على جذعها».

وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن الشرطة تحقق فيما إذا كان الوفاة ناتجة عن سقوط المرأة البالغة 73 عاماً، عن درج منزلها بمانهاتن.

وذكرت شبكة إن بي سي أن مسئولا في مدينة نيويورك قال إن إيفانا ترامب عثر عليها بالقرب من درج شقتها عندما وصلت السلطات إلى منزلها.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الخميس، عن وفاة زوجته السابقة إيفانا ترامب.

وقال ترامب، عبر موقع "تروث سوشيال: "أشعر بحزن شديد لإبلاغ كل من أحبها، وهم كثر، أن إيفانا ترامب قد توفيت في منزلها في مدينة نيويورك".

ووصف دونالد ترامب زوجته السابقة بأنها كانت "امرأة رائعة وجميلة عاشت حياة رائعة وملهمة"، وأضاف: "كان فخرها وسعادتها هم أطفالها الثلاثة، دونالد جونيور، وإيفانكا، وإريك، كانت فخورة جدا بهم لأننا كنا جميعا فخورين بها".

يذكر أن إيفانا هي والدة دونالد جونيور وإيفانكا وإريك ترامب، وكانت تبلغ من العمر 73 عاما.

ووصف إيريك ترامب، عبر إنستغرام، إيفانا بأنها كانت "قوة في مجال الأعمال، ورياضية من الطراز العالمي، وذات جمال متألق، وأم وصديقة مهتمة".