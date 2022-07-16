شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أسماء سعد الجمال: كلمة الرئيس السيسي بجدة أوجدت حلولا لكل مشكلات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مصر تلعب دورًا قياديًا ومهمًا في المنطقة، لذا فإن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورية فى أى اجتماع أو مبادرة تمس الأمن العالمى أو الإقليمى، فهى أكبر وأقدم دولة فى المنطقة، والتي استطاعت القيادة السياسية المصرية ترسيخ مكانة مصر المحورية ودورها القيادى والفعال بين الدول العربية والولايات المتحدة.

وأكدت أسماء الجمال في بيان اليوم، أن القمة ستأتي بنتائج مثمرة على الدول المشاركة والتي من أهمها حفظ الأمن والاستقرار وتدعيم العلاقات التاريخية بين الدول، كما جاءت رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة ومباشرة خلال كلمته التي ألقاها في القمة، والذي أكد خلالها على أن قمة جدة تأتى فى لحظة استثنائية من تاريخ العالم والمنطقة العربية، وأن مصر ستبقى شريكًا أساسيًا للولايات المتحدة في المنطقة، وستظل باقية بتماسك شعبها ووقوفه صفًا واحدًا وراء قيادته السياسية الواعية، أمام هذا الإرهاب والقضاء عليه، مضيفة أن الإنجازات التى تحققها الدولة المصرية تؤرق الإرهاب والجماعات المتطرفة، وأن مصر تسير نحو الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة لن يعرقلها أحد.

وثمت النائبة اسماء الجمال دعوة الرئيس السيسي لإقامة دولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل مما يساهم في خلق آفاقا جديدة للسلام والاستقرار في المنطقة، وهو ليس بجديد على الرئيس السيسي والذي أكده سابقاً في العديد من لقائته بقادة الدول العربية والاجنبية، مؤكدة أنه لاسبيل من إنهاء الدائرة المفرغة من العنف المزمن بالأراضي الفلسطينية إلا بإيجاد حل جذري عادل وشامل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية ، يتمتع بداخلها الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه المشروعة كسائر شعوب العالم.