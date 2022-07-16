شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مرشحين على مقعد نقيب المحامين فى اليوم الأول لفتح باب الترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين، عن ترشح 9 محامين في اليوم الأول من عملية استقبال الأوراق، والتي استمرت من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، بمقر النقابة العامة للمحامين .

وجاءت أسماء المتقدمون بأوراقهم كالآتي:

1 ـ سامح محمد معروف عاشور

2 ـ أشرف محمد إبراهيم فضل فتح الباب

3 ـ عبدالحليم علام عبدالحليم علام

4 ـ نبيل حسن عبدالسلام مرسي

5 ـ محمد رجب أحمد البرديسي

6 ـ فرج عاشور محمود محمد

7 ـ أسامة درويش أحمد سنة

8 ـ إبراهيم محمد قرني عبدالمعبود

9 ـ عمر جلال حسن محمد هريدي

وتستمر النقابة العامة في استقبال طلبات الترشح على مقعد النقيب العام من اليوم السبت وحتى الأربعاء الموافق 20/7/2022، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا .

ومن المقرر إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات يوم الجمعة الموافق 22/7/2022، وأن يبدأ تلقى التنازلات والاعتراضات والطعون يوم السبت 23/7/2022 وحتى يوم الثلاثاء 26/7/2022، والفصل فى التظلمات والتنازلات والطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين فى موعد غايته يوم السبت 30/7/2022.

وتجرى الانتخابات يوم الأحد الموافق 4/9/2022، وإجراء انتخابات الإعادة يوم الأحد الموافق 11/9/2022.