شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: كلمة الرئيس السيسي بجدة قوية وتعبر عن أولويات السياسة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى القمة العربية الأمريكية كانت واضحة تماما، وعبرت عن أولويات السياسة المصرية التى أكدت فيها التزامها بمكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله.

وأشار "الشهابي" إلى أهمية ما أكد إليه الرئيس السيسي فى كلمته من وجوب إعادة صياغة القوانين، التي تحافظ على الأمن المائي، فى إشارة إلى مشكلة سد النهضة الإثيوبى وأضراره.

وتابع رئيس حزب الجيل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أهمية دعم كل جهد من شأنه تطوير التعاون وتنويع الشراكات لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة.