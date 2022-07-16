شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل قوى النواب: كلمة الرئيس السيسى وضعت 5 حلول لمشاكل المنطقة والعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بأعمال قمة جدة للأمن والتنمية التي تضمنت 5 محاور رئيسة، حيث أكد أن كلمة الرئيس جاءت قوية ومتميزة من حيث المضمون والرسالة الشاملة باعتبارها من أقوى الأحاديث التي تناولت الصراع الإسرائيلي – الفسطينى، وكذا الجوائح التي أصابت العالم أبرزها جائحة كورونا.

وبحسب "مهنى" في تصريح لـ"الخليج 365": هذه المحاور الخمس لو تم العمل بها ستنقل منطقة الشرق الأوسط نقلة نوعية لما تتضمنه من إيجابيات، وكذا دعوى المجتمعين باللقاء فى الشرم الشيخ وهو يؤكد أن مصر تحتوى اللقاءات والاجتماعات التي من شأنها أن تطرح حلول للعالم بأكمله، فضلا عن القضية الفلسطينية - الاسرائيلية وحلها حل جذرى وحل الدولتين المتجاورتين، وكذا الحفاظ على المياه والاتفاقيات الدولية واخذ النسبة المقررة وكل دولة لها حقوق ويجب أن تنفذ.