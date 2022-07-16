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النائب ضياء الدين داود: كلمة الرئيس السيسى بقمة جدة كانت قوية ومتوازنة

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم في قمة جدة للأمن والتنمية، كانت قوية ومتوازنة، وتؤكد دوماً اهتمام مصر الراسخ بالقضية الفلسطينية، والتي تعتبر القضية المصيرية للأمة العربية.

وتابع عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن ملف السياسة الخارجية المصرية، من الملفات التي لا يوجد فيها مساحات للاختلاف، فالجميع يعلم كم التعقل في التعامل من القيادة السياسية في هذا الملف، والذى يدار بحكمة قوية.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، شهدت تطرقا لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه ومنع مساعدة وتنقل الملشيات لحماية المنطقة من مخاطر الإرهاب.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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