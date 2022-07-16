شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ضياء الدين داود: كلمة الرئيس السيسى بقمة جدة كانت قوية ومتوازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم في قمة جدة للأمن والتنمية، كانت قوية ومتوازنة، وتؤكد دوماً اهتمام مصر الراسخ بالقضية الفلسطينية، والتي تعتبر القضية المصيرية للأمة العربية.

وتابع عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن ملف السياسة الخارجية المصرية، من الملفات التي لا يوجد فيها مساحات للاختلاف، فالجميع يعلم كم التعقل في التعامل من القيادة السياسية في هذا الملف، والذى يدار بحكمة قوية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، شهدت تطرقا لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه ومنع مساعدة وتنقل الملشيات لحماية المنطقة من مخاطر الإرهاب.