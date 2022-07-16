بالصور - بن سلمان تقدم مستقبلي قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في «قمة جدة للأمن والتنمية»

تقدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلي قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في «قمة جدة للأمن والتنمية» لدى وصولهم مطار الملك عبدالعزيز الدولي اليوم السبت.

واستقبل الأمير محمد بن سلمان، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية التي تجمع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن وبمشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن.

كذلك استقبل كل من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وولي عهد الكويت الأمير مشعل الأحمد الصباح.

واستقبل الأمير محمد بن سلمان، اليوم، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عمان، أسعد بن طارق آل سعيد لدى وصوله إلى مطار جدة للمشاركة في «قمة جدة للأمن والتنمية».

وكشف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أمس، أن بايدن سيعلن خلال القمة الخليجية مع دول الخليج ومصر والعراق والأردن، استراتيجية أميركية لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تحقيق التكامل الإقليمي، بما في ذلك اندماج العراق، وتعميق التكامل الاقتصادي بين الدول المشاركة في القمة. كما يتصدر جدول الأعمال ملف إيران ومواجهة أنشطتها المزعزعة للاستقرار.

وفي وقت سابق، التقى الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم السبت في جدة، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على هامش قمة جدة للأمن والتنمية التي تعقد اليوم بمشاركة دول الخليج ومصر والأردن والعراق.

وقدم رئيس الوزراء العراقي خلال اللقاء، شكره للولايات المتحدة على دعمها للعراق في محاربة الإرهاب، مؤكداً «علاقتنا مع الولايات المتحدة استراتيجية ومبنية على التعاون والثقة والاحترام المتبادل»، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

ونقلت الوكالة عن الكاظمي قوله: «نعمل على تطبيق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق وأميركا بشأن التعليم والثقافة».

ووجّه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تحية إلى المملكة العربية السعودية، مشيداً ـ بـ«العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين»، وبـ«ما يجمعهما من أواصر الود والتقدير والاحترام». وشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على «دعوته الكريمة لنا للمشاركة في أعمال قمة جدة للأمن والتنمية».

وأضاف في تصريح لـ«وكالة الأنباء السعودية» لدى وصوله إلى جدة، أن «انعقاد هذه القمة المهمة يمثل فرصة مناسبة لترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين دولنا الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة، من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات الحيوية، ومواجهة التحديات المحدقة بالمنطقة، وتعزيز جهودنا المشتركة لحماية الأمن والاستقرار الإقليميين والدفاع عن المصالح العالمية، وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة للسلام والنماء والازدهار».

وأثنى على الدور «الحيوي الفاعل» الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، و«مساعيها المخلصة والدائمة لتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين دولنا والدول الحليفة والصديقة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم أجمع»، آملاً أن «تكون هذه القمة خطوة مهمة لتحقيق ما تتطلع إليه دولنا وشعوبنا من أمن وسلام وتقدم وازدهار».

إلى ذلك، أعلنت البعثة الأميركية لدى السعودية، اليوم (السبت)، عن تمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة للمواطنين السعوديين من خمس سنوات إلى عشر سنوات، اعتباراً من 1 أغسطس (آب) المقبل.