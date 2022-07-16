الجيش الإسرائيلي: ضربات إسرائيلية على غزة بعد إطلاق صواريخ

16 يوليو , 2022
ضربات إسرائيلية على غزة بعد إطلاق صواريخ (أ ف ب).
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن في وقت مبكر من السبت غارات جوية على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة رداً على اطلاق اربعة صواريخ من هذه المنطقة.
وليل الجمعة السبت أطلقت صفارات الإنذار في مدينة عسقلان وبلدات أخرى في جنوب إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة للتحذير من إطلاق صواريخ. وقال الجيش في بيان إن «الدرع الصاروخية اعترضت احد الصواريخ»، موضحاً أن ثلاثة منها سقطت في مناطق مفتوحة.
وقال البيان إن «طائرات مقاتلة استهدفت موقعاً لتصنيع الاسلحة تابعا لحماس» وسط قطاع غزة، موضحاً أن «الموقع المستهدف هو أحد أهم مواقع تصنيع الصواريخ في قطاع غزة».
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