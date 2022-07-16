الكمارك: تسهيل دخول الحجاج العراقيين عبر كمرك عرعر الحدودي ومطار البصرة

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، عن دخول الحجاج العراقيين عبر مركز كمرك عرعر الحدودي ومركز كمرك مطار البصرة الدولي .

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه وبناءا على توجيهات المدير العام شاكر محمود الزبيدي قدمت الهيئة كافة التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام العائدين لأرض الوطن من خلال تسريع الأجراءات لدخولهم وتخفيف اعباء السفر متمنين لهم قبول الطاعات".



واشارت الى: "استمرار تفويج الحجاج واستعداد المراكز لأستقبالهم على مدار الساعة".