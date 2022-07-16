إيران تمنع تشافي من السفر مع برشلونة الى الولايات المتحدة

وقال ريك شارما أن "تشافي لم يسافر مع الفريق بسبب مشكلة في جواز السفر، لكن من المتوقع أن يصل إلى ميامي خلال الأيام المقبلة".

‏في حين قال إيدو بولو، صديق تشافي، إن "سبب عدم سفر تشافي مع برشلونة إلى الولايات المتحدة هو زيارته عدة مرات إلى إيران خلال فترته مع السد القطر، وبالتالي يحتاج الى تصريح خاص من أجل دخول الولايات المتحدة".



ومن المقرر أن يلعب برشلونة أمام إنتر ميامي، يوم الثلاثاء، كما سيلعب برشلونة مع ريال مدريد ، يوم الأحد 24 تموز، ومع يوفنتوس ونيويورك ريد بولز وبوماس أونام على أن يفتتح برشلونة مشواره في الدوري الإسباني ، يوم السبت 13 اب، بمواجهة رايو فاليكانو.

وتولّى تشافي، البالغ من العمر 42 عامًا، تدريب برشلونة، في تشرين الثاني الماضي، حتى حزيران 2024.

