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إيران تمنع تشافي من السفر مع برشلونة الى الولايات المتحدة

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-16 | 14:44

إيران تمنع تشافي من السفر مع برشلونة الى الولايات المتحدة

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أكد الصحفي الإسباني ريك شارما، اليوم السبت، إن تشافي مدرب برشلونة تخلف عن رحلة فريقه برشلونة إلى الولايات المتحدة، بسبب مشكلة في جواز السفر.
وقال ريك شارما أن "تشافي لم يسافر مع الفريق بسبب مشكلة في جواز السفر، لكن من المتوقع أن يصل إلى ميامي خلال الأيام المقبلة".

‏في حين قال إيدو بولو، صديق تشافي، إن "سبب عدم سفر تشافي مع برشلونة إلى الولايات المتحدة هو زيارته عدة مرات إلى إيران خلال فترته مع السد القطر، وبالتالي يحتاج الى تصريح خاص من أجل دخول الولايات المتحدة".


ومن المقرر أن يلعب برشلونة أمام إنتر ميامي، يوم الثلاثاء، كما سيلعب برشلونة مع ، يوم الأحد 24 تموز، ومع يوفنتوس ونيويورك ريد بولز وبوماس أونام على أن يفتتح برشلونة مشواره في ، يوم السبت 13 اب، بمواجهة رايو فاليكانو.

وتولّى تشافي، البالغ من العمر 42 عامًا، تدريب برشلونة، في تشرين الثاني الماضي، حتى حزيران 2024.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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