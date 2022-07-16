شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أميرة صابر: كلمة الرئيس السيسي بجدة قدمت حلولا واقعية لمشكلات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبرت النائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والحزب المصرى الديمقراطى، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقمة جدة بحضور الرئيس الأمريكي بايدن وقادة مجلس التعاون الخليجي وملك الأردن ورئيس وزراء العراق، بالحلول الواقعية لكل المشكلات الكائنة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضافت النائبة أميرة صابر:" تعتبر كلمة الرئيس السيسي اليوم شافية ووافية لأنها تحدثت في صميم الأشياء، وقد تناولت 5 محاور أسياسية وهوي المحاور التي تهم كل عربي"، مضيفة :" من أهم الأمر التي تحدث فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى، وهي القضية الفلسطينية وإنهاء يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وتعيش في أمن وسلام جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل، على نحو يحقق أمن الشعبين ويوفر واقعًا جديدًا لشعوب المنطقة يمكن قبوله".

وتابعت:" كلمة الرئيس اليوم أهم ما جاء فيها أنها قدمت حلولا لكل مشكلات المنطقة".