شكرا لقرائتكم خبر عن عفت السادات يصف كلمة الرئيس بقمة جدة بخارطة طريق ترسخ للأمن والتنمية بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، ورئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى قمة جدة بحضور الرئيس الأمريكي بايدن وقادة مجلس التعاون الخليجي وملك الأردن ورئيس وزراء العراق.

ووصف "السادات" كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة جدة بخارطة طريق واقعية ترسخ للأمن والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط، مضيفا :" كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تعبر عن الأوجاع التي مرت به المنطقة كما أنها رؤية كاملة وواقعية من رجل دولة في وجود دولة وطنية تؤكد على المصلحة العليا للشعوب العربية".

وأشار "السادات" إلى أن قمة جدة تعد بمثابة رسالة وبداية لتعاون استراتيجي جديد، كما أنها تؤكد للجميع أن أمريكا بدأت تتفهم الرؤية المبكرة للمصر في أهمية القضاء على الإرهاب وإنهاء الصراعات بالمنطقة".