شكرا لقرائتكم خبر عن عمر هريدى يتقدم بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عمر هريدى، المحامى بالنقض، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، بأوراق ترشحه على منصب النقيب في الانتخابات التي تعقد 4 سبتمبر القادم، على منصب نقيب المحامين، خلفا للنقيب الراحل رجائى عطية، ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى الأربعاء القادم الموافق 20 يوليو.

وأعلن عمر هريدي، أنه قرر تجميد عضويته في مجلس النقابة العامة للمحامين، بمناسبة تقديم أوراق ترشحه على منصب النقيب العام، وذلك تأكيدا على تكافؤ الفرص، مضيفا أنه منعا للتمييز فإنه قرر تجميد العضوية مؤقتا لحين انتهاء الانتخابات، داعيا جموع المرشحين إلى هذا النهج.

بدأت اللجنة المشرفة على تلقي طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين، صباح اليوم السبت، في تلقي طلبات الترشح على مقعد النقيب العام، بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، وشكلت النقابة لجنة من مجدي فهمي، نبيل الشافعي، محمود فهمي.

ومن المقرر أن تستمر النقابة العامة في تلقى طلبات الترشح على مقعد النقيب العام من اليوم السبت وحتى الأربعاء الموافق 20/7/2022، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا .

ومن المقرر إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات يوم الجمعة الموافق 22/7/2022، وأن يبدأ تلقى التنازلات والاعتراضات والطعون يوم السبت 23/7/2022 وحتى يوم الثلاثاء 26/7/2022، والفصل فى التظلمات والتنازلات والطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين فى موعد غايته يوم السبت 30/7/2022.

وتجرى الانتخابات يوم الأحد الموافق 4/9/2022، وإجراء انتخابات الإعادة يوم الأحد الموافق 11/9/2022.