شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل مشيدا بكلمة الرئيس بقمة جدة: كشفت رؤية مصر لتحقيق السلام للشعوب العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قمة جدة بحضور الرئيس الأمريكي بايدن وقادة مجلس التعاون الخليجي وملك الأردن ورئيس وزراء العراق، واصفا إياها بـ"الكلمة الهامة والشاملة".

وأكد النائب تيسير مطر في بيان اليوم، أن المحاور الخمسة التى وردت فى كلمة الرئيس السيسي، كشفت عن رؤية مصر لتحقيق الأمن والسلام والتنمية للشعوب العربية، وفى مقدمتها تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الأمن القومى العربى هام وضروري لحماية المنطقة العربية من مخاطر الإرهاب، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى عبر بحق عن رؤية مصرية واقعية بشام مواجهة التحديات الراهنة خاصة فى مجال الأمن والطاقة والغذاء".

وأشار النائب تيسير مطر إلى أن الشعب المصرى شعر بالفخر والاعتزاز وهو يستمع إلى كلمة الرئيس السيسي الواضحة والمعبرة عن آمال وتطلعات المصريين".