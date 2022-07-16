البحرية المكسيكية: مقتل 14 شخصاً بعد تحطم هليكوبتر طراز بلاك هوك

16 يوليو , 2022 مقتل 14 شخصاً بعد تحطم هليكوبتر طراز بلاك هوك في ولاية سينالوا الشمالية (أ ف ب). أعلنت البحرية المكسيكية يوم الجمعة أن 14 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب شخص آخر بعد تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز بلاك هوك في ولاية سينالوا الشمالية. وأضافت البحرية في بيان أن التحقيق جار في سبب تحطم الطائرة، لكن لم ترد حتى الآن معلومات تشير إلى أن الحادث له صلة باعتقال رافائيل كارو كوينتيرو أحد أباطرة المخدرات في جزء آخر من سينالوا يوم الجمعة.

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