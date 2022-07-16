الرئيس المصري يؤكد أن قمة جدة تحمل دلالة سياسية واضحة لتجديد عزمنا على العمل المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن قمة جدة تحمل دلالة سياسية واضحة لتجديد عزمنا على العمل المشترك، لافتا إلى أن الأمن العربي كل لا يتجزأ.



جاء ذلك خلال كلمة الرئيس المصري في قمة جدة للأمن والتنمية، التي انطلقت فعالياتها اليوم السبت.

وقال السيسي: "نجدد عزمنا على تطوير الشراكة بين الدول العربية والولايات المتحدة".

وأضاف: "الأزمات العالمية تفاقمت وزادت حدها وألقت بظلالها على البشرية جمعاء".

وتابع: "يتعين على دولنا أن تكون لها إسهامات ملموسة لمواجهة التحديات المتفاقمة".

ومضى الرئيس المصري في حديثه: "لم يعد مقبول أن يكون بين أمتنا العربية لاجئ أو نازح من الحروب".

ولفت إلى أنه "حان الوقت لتضافر الجهود لوضع حد للصراعات والحروب في المنطقة".

وأشار إلى أن العالم يتسع للجميع بحيث يكون قائما على الحق والعدل والتوازن

وواصل السيسي حديثه: "جهودنا المشتركة في حل مشكلات المنطقة لن تتم إلا بحل القضية الفلسطينية"، مطالبا بتكثيف الجهود للتوصل لحل نهائي للقضية.

ونبه إلى أن "قدرات الدول العربية كفيلة بالتصدي لأي مخاطر تحيق بالعالم العربي"، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.