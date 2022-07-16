الشيخ محمد بن زايد يبحث مع ولي عهد الكويت العلاقات والمستجدات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح العلاقات ومستجدات الأوضاع.



جاء ذلك لدى استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، ولي عهد الكويت، على هامش "قمة جدة للأمن والتنمية" التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز العمل الخليجي المشترك.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر في عدد من القضايا والمستجدات التي تهم البلدين.

ووصل عدد من القادة العرب والخليجيين، السبت، إلى مدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر للمشاركة في قمة "جدة للأمن والتنمية"، التي ستنطلق في وقت لاحق اليوم.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة جدة "قمة جدة للأمن والتنمية"، ويشارك فيها قادة الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.