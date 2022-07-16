المملكة السعودية والولايات المتحدة تؤكدان دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي ببلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

اكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن.



وعبر الملك سلمان والرئيس بايدين في بيان مشترك صدر، اليوم، بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى المملكة ولقائه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن شكرهما للمجلس الرئاسي على التزامه بالهدنة والخطوات التي أسهمت في تحسين حياة اليمنيين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك تسهيل استيراد الوقود واستئناف الرحلات الجوية من صنعاء..مجددين دعمهما الثابت للهدنة في اليمن بوساطة الأمم المتحدة..مشددين على أهمية استمرارها وإحراز تقدم لتحويلها إلى اتفاق سلام دائم.

وأعرب الرئيس الامريكي جو بايدن، عن تقديره لدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، و ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في تحقيق الهدنة وتجديدها.

واكد خادم الحرمين الشريفين والرئيس الامريكي، على هدفهما المعلن منذ فترة طويلة لإنهاء الحرب في اليمن..داعين المجتمع الدولي لاتخاذ موقف موحد يطالب الحوثيين بالعودة إلى محادثات السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، بناءً على المرجعيات الثلاث بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر في العام 2015م، حيث أن الاتفاق السياسي بين الأطراف اليمنية هو الكفيل بحل النزاع بشكل دائم وعكس مسار الأزمة الإنسانية البالغة.

كما شدد الجانبان، على ضرورة إزالة جميع العوائق أمام تدفق السلع الأساسية وإيصال المساعدات داخل اليمن، وأهمية قيام الحوثيين بفتح الطرق الرئيسية المؤدية إلى تعز ثالث أكبر مدينة في اليمن والتي تخضع لظروف الحصار منذ عام 2015.

واشار البيان الى ان المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة شجعت جميع الجهات الإقليمية الفاعلة على تقديم الدعم الكامل للهدنة التي نتج عنها أطول فترة من السلام في اليمن خلال الستة أعوام الماضية، ورحبت المملكة العربية السعودية بدعم الولايات المتحدة للهدنة ومساهمتها في الجهود المبذولة للدفع بالعملية السياسية في اليمن.