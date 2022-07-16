على هامش قمة جدة للأمن والتنمية.. ماذا قال محمد بن زايد لـ"بايدن"؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم السبت، بنظيره الأمريكي جو بايدن.



جاء ذلك على هامش مشاركة الرئيسين الإماراتي والأمريكي في قمة جدة للأمن والتنمية.

وخلال اللقاء، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لبايدن: "أعمل على مد الجسور وبناء علاقة قوية بين بلدينا".

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في مطار جدة.

ووصل رئيس دولة الإمارات إلى السعودية للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية.

وبدأ قادة وممثلو الدول المشاركة في القمة الأمريكية الخليجية، التوافد اليوم السبت إلى السعودية؛ استعدادا لانطلاقها.

ومن المقرر أن يعقد بايدن اليوم قمة أمريكية خليجية بمشاركة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

وعصر الجمعة، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، في زيارة هي الأولى من نوعها إلى السعودية منذ توليه منصبه ضمن جولة بالشرق الأوسط شملت إسرائيل وفلسطين أيضا.