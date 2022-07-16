السيسي يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في جدة

الشارقة - اميمة ياسر -

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قمة ثنائية مع نظيره الأمريكي جو بايدن، في المملكة العربية السعودية على هامش مشاركتهما في قمة جدة للأمن والتنمية.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد أوضح أن الرئيس السيسي يعقد لقاءات ثنائية مع القادة المشاركين في قمة جدة؛ من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم، وكذلك مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضاف راضي أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة جدة، تأتي في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، ويعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وكذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلًا عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة.

وصباح اليوم السبت، استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس السيسي، لدى وصوله إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في "قمة جدة" للأمن والتنمية.

ودار حديث ودي بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي عقب الاستقبال.

ومن المقرر أن تبحث قمة جدة، التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق والأردن، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.