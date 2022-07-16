شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين: 6 مرشحين على منصب النقيب حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت اللجنة المشرفة على تلقى طلبات الترشح لمنصب نقيب المحامين، أنها تلقت أوراق 6 مرشحين على منصب النقيب حتى الآن، مشيرة الى أن المرشحين هم سامح عاشور، وأشرف فتح الباب، وعبد الحليم علام، و نبيل عبد السلام، ومحمد رجب، وفرج الخلفاوى.

بدأت اللجنة المشرفة على تلقي طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين، صباح اليوم السبت، في تلقي طلبات الترشح على مقعد النقيب العام، بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، وشكلت النقابة لجنة من مجدي فهمي، نبيل الشافعي، محمود فهمي.

ومن المقرر أن تستمر النقابة العامة في تلقى طلبات الترشح على مقعد النقيب العام من اليوم السبت وحتى الأربعاء الموافق 20/7/2022، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا .

ومن المقرر إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات يوم الجمعة الموافق 22/7/2022، وأن يبدأ تلقى التنازلات والاعتراضات والطعون يوم السبت 23/7/2022 وحتى يوم الثلاثاء 26/7/2022، والفصل فى التظلمات والتنازلات والطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين فى موعد غايته يوم السبت 30/7/2022.

وتجرى الانتخابات يوم الأحد الموافق 4/9/2022، وإجراء انتخابات الإعادة يوم الأحد الموافق 11/9/2022.