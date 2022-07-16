شكرا لقرائتكم خبر عن أنت في حماية القانون.. اعرف حقوقك عند شراء السلع المستعملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخشى الكثيرون شراء أى سلع مستعملة، خشية عدم وجود أي مسئولية على البائع، أو وجود ضمان لحقوق المشترى، ولكن حددت المادة 35 من قانون 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، التزامات تجار بيع السلع المستعملة بالآتى وفقا لنص المادة:

ففى حالة بيع السلع المستعملة، يلتزم المورد بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى حالة بيع المركبات المستعملة، يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرًا فنيًا بحالة المركبة وما بها من عيوب، صادرًا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

وتكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية، إذا ثبت تعمد أى منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعًا إلى إهمال جسيم من جانب أى منهما.