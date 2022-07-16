شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حكم الإعدام فى التشريعات العربية بين السرية والعلن.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "علانية تنفيذ حكم الإعدام في التشريعات العربية"، استعرض خلاله لماذا يكون تنفيذ العقوبة في كل من مصر والمغرب وعمان والإمارات يكون التنفيذ "سرا"، بينما 4 دول تنفذ الحكم العلن أبرزها "العراق"، أما "تونس" و"قطر" لم تحدد مكان التنفيذ، وخبير يوضح تنفيذ العقوبة في 10 دول، وإليكم التفاصيل كاملة: