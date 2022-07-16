خاشقجي والقيم الأمريكية في اجتماع ولي العهد وبايدن

في الاجتماع الذي عقده سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، وبحسب مصدر حضر المباحثات بين الجانبين السعودي والأمريكي نقل ما حدث، وهو أن الرئيس بايدن تطرق لموضوع جمال خاشقجي بشكل سريع، وكانت إجابة سمو ولي العهد كالآتي:

ماحدث أمر مؤسف، ونحن في المملكة العربية السعودية اتخذنا جميع الاجراءات القانونية من تحقيق ومحاكمات لحين صدور الاحكام، وتنفيذها، كما قامت المملكة بوضع إجراءات تمنع من حدوث مثل هذه الأخطاء مرة أخرى في المستقبل، كما ذكر سموه أن مثل هذه الحادثة تحدث في أي مكان في العالم، كما أنه في نفس العام الذي حدثت فيه هذه الحادثة المؤسفة، قُتل فيها صحفيون آخرون في أماكن أخرى من العالم، كما قامت الولايات المتحدة أيضا بعدد من الأخطاء كحادثة سجن أبوغريب في العراق وغيرها من الأخطاء، إلا أن المطلوب هو أن تتعامل هذه الدول مع هذه الأخطاء، وتتخذ إجراءات تمنع من حدوثها مجدداً. كما أشار سموه لحادثة مقتل الصحفية الأمريكية شيرين أبوعاقلة ، وتساءل سموه عما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم من إجراءات بشأنها.

وعندما تطرق الرئيس بايدن للقيم المشتركة أجابه سمو ولي العهد بالآتي:

كل دول العالم وبالذات الولايات المتحدة والمملكة لديها العديد من القيم التي نتفق بشأنها وعدد من القيم التي نختلف فيها، إلا أن القيم والمبادئ الصحيحة والجيدة دائماً ما تؤثر على شعوب الدول الأخرى بالذات في الوقت الذي نرى فيه ترابطا بين شعوب العالم بشكل غير مسبوق، في المقابل فإن محاولة فرض هذه القيم بالقوة له نتائج عكسية كبيرة كما حدث في العراق وأفغانستان والتي لم تنجح فيها الولايات المتحدة.

ولذا فإن من المهم معرفة أن لكل دولة قيم مختلفة ويجب احترامها، ولو افترضنا أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتعامل إلا مع الدول التي تشاركها القيم والمبادئ 100% فلن يبقى للولايات المتحدة من دول تتعامل معها سوى الناتو، ولذا يجب علينا التعايش فيما بيننا بالرغم من الاختلافات التي نعيشها.