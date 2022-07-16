الطب الشرعي يكشف: هكذا توفيت إيفانا ترامب

16 يوليو , 2022
إيفانا ترامب (أ ف ب).
أعلن كبير محققي الطب الشرعي في نيويورك الجمعة أن وفاة إيفانا ترامب الزوجة الأولى للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، نجمت عن «جروح سببتها ضربة قوية» عرضية على جذعها.
ولم يحدد البيان ملابسات الحادث، لكن وسائل إعلام أميركية قالت إن الشرطة تحقق فيما إذا كان الوفاة ناتجة عن سقوط المرأة البالغة 73 عاماً، عن درج منزلها بمانهاتن.
وقال متحدث باسم شرطة نيويورك لوكالة فرانس برس في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني الخميس إن الشرطة استجابت لاتصال من عنوان إيفانا ترامب في أبر إيست سايد، ووجدوها في «حالة إغماء وعدم تجاوب» مع محاولات إسعافها.
وأعلنت وفاتها في المكان. وأضاف البيان أنه «ليس هناك على ما يبدو ما يدل على عمل جرمي».
وكان دونالد ترامب أعلن وفاتها الخميس وقال إنها «كانت امرأة رائعة وجميلة ومدهشة عاشت حياة رائعة وملهمة».
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