كوريا الجنوبية.. اعتقال طالب جامعي متهم باغتصاب زميلته والتسبب في وفاتها

وقيل إن المشتبه به اعترف بالتهم الموجهة إليه أثناء استجوابه أمام الشرطة. ويخطط المحققون لطلب مذكرة توقيف رسمية بحقه.

ويزعم أن المشتبه به البالغ من العمر 20 عاما، وهو طالب بالسنة الأولى بجامعة "إنها" في "إنتشون"، تسبب في سقوط الضحية من الطابق الثالث من مبنى الحرم الجامعي في وقت سابق من اليوم.



وتعتقد الشرطة أن المشتبه به اغتصب الضحية بعد أن شرب معها الخمر داخل الجامعة.

وقد تم العثور على الضحية، وهي أيضا في العشرينات من عمرها، عارية على الأرض في ساحة الجامعة في الساعة 3:49 صباحا، وكانت الدماء تنزف من رأسها وفمها وأذنيها.

وتم نقل الضحية إلى المستشفى وهي تعاني من توقف القلب، لكنها توفيت لاحقا. وتخطط الشرطة لإجراء تشريح للجثة.

