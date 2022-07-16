من جدة.. الكاظمي يبحث مع البحرين وقطر عدة ملفات

وقال مراسل السومرية إن "الكاظمي ألتقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة جدة للأمن والتنمية وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين في مدينة جدة السعودية".

واضاف المراسل، ان "الكاظمي ألتقى ايضا أمير دولة قطر تميم بن حمد على هامش قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية".

في وقت سابق من اليوم بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد الملفات الثنائية على رأسها التعاون في مجالات الاقتصاد في مدينة جدة السعودية

وفي وقت سابق من اليوم السبت، عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعاً خاصاً مع الرئيس الامريكي جو بادين في مدينة جدة السعودية.

ويوم أمس، عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ايضا، اجتماعا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة.

وفي وقت سابق من يوم أمس، وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المملكة العربية السعودية لحضور قمة جدة.

وضم الوفد العراقي برئاسة الكاظمي كل من وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير المالية علي علاوي ووزير النفط احسان عبد الجبار ووزير التجارة علاء الجبوري ووزير الكهرباء عادل كريم.