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مفاجأة من ليفاندوفسكي في اليوم الأخير مع بايرن ميونخ

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-16 | 11:45

مفاجأة من ليفاندوفسكي في اليوم الأخير مع بايرن ميونخ

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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن كواليس اليوم الأخير للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، مع الفريق الألماني.
وخرجت أنباء مؤخرا تفيد بأن توصل إلى اتفاق نهائي مع بايرن على ضم المهاجم البولندي مقابل 45 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين أخرى كحوافز إضافية.

وحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ليفاندوفسكي لم يتأخر عن موعد مران الفريق البافاري اليوم، رغم وصوله في الأيام الماضية متأخرا عدة دقائق أكثر من مرة.


وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ليفاندوفسكي قدم مفاجأة في اليوم الأخير له مع بايرن، حيث شارك في التدريبات بشكل طبيعي، رغم اتفاق النادي على رحيله، أمس الجمعة.

وودع المهاجم البولندي زملاءه في بايرن ميونخ ببعض الكلمات في غرفة الملابس، وصفق الجميع له على أرض الملعب.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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