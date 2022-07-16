شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مؤشر جديد يقرب رونالدو من الرحيل عن مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ظهرت بعض المؤشرات اليوم السبت التي تعجل من رحيل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد عن قلعة الأولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

رونالدو يغيب عن تقديم القميص الثاني لمانشستر يونايتد

رونالدو

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن مانشستر يونايتد قد قام بتقديم قميصه الثاني للموسم الجديد وهو الذي جاء باللون الأبيض الكامل مع ياقة سوداء تم ترصيعها باللونين الأبيض والاحمر بالإضافة إلى وجود بعض الخطوط السوداء وكذلك الحمراء أعلى الكتف.

وظهر في التقديم نجمنا العربي التونسي حنبعل المجبري خلال الفيديو التقديمي الخاص بالقميص الجديد بجانب الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز مع الظهير الأيمن للشياطين الحمر ديوجو دالوت فيما غاب الدون سواء في الفيديو الرسمي الذي تم نشره على تويتر أو على الموقع الرسمي.

وترددت خلال الساعات القليلة الماضية بعض الأنباء التي تفيد بطلب الدون الرحيل الرسمي عن قلعة الأولد ترافورد خلال الصيف الجاري ويعمل وكيل أعماله مينديز على إيجاد فريق جديد له ينضم إليه خلال الموسم القادم.

رونالدو يطلب الرحيل عن المان يونايتد

يُذكر أن رونالدو يمتلك عقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف العام القادم 2023 مع وجود بند في العقد بإمكانية التجديد لموسم آخر لكنه أبلغ الإدارة برغبته في الرحيل وتخلف عن السفر مع البعثة الموجودة حاليًا في القارة الآسيوية إستعدادًا للموسم الكروي القادم 2022-2023.