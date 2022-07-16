شكرا لقرائتكم خبر عن آرسنال يقترب من التعاقد مع صفقة نارية جديدة من مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق آرسنال الإنجليزي استعداداته للموسم الكروي الجديد 2022-2023، بالتعاقد مع صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي من أجل تدعيم صفوف وبناء فريق قوي والعودة من جديد للمنافسة على البطولات.

ونجح آرسنال في التعاقد مع صفقات قوية وحاسمة أبرزها التعاقد مع جابريل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي في صفقة قوية ونارية للفريق الإنجليزي.

ووفقا للتقارير الصحفية فإن آرسنال الآن أصبح قريبا جدا من التعاقد مع صفقة جديدة والحصول على خدمات لاعب جديد من فريق مانشستر سيتي والاعلان عنه خلال الأيام القادمة.

آرسنال يقترب من التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

ووفقا لصحفي الشهير وخبير الانتقالات الأوروبية، فابريزيو رومانو، فإن آرسنا بات على بعد خطوات فقط من التعاقد مع زينشينكو لاعب فريق مانشستر سيتي.

وأضاف رومانو أن الجانرز سيقوموا بدفع مبلغ 30 مليون جنية إسترليني لضم اللاعب في الميركاتو الحالي مؤكدا أن آرسنال لا يزال يناقش الشروط الشخصية للاعب قبل التوقيع معه على العقد الجديد.

وأردف بأن الأمور متوقفة حاليا على الاتفاق مع اللاعب على مدة التعاقد والراتب السنوي له وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الاعلان فورا عن التعاقد.

وفي حالة انضمام اللاعب لآرسنال، فلن تكن هي المرة الأولى التي يعمل بها اللاعب تحت قيادة ميكيل أرتيتا المدير الفني الحالي لآرنسال، حيث عمل أرتيتا كمساعد لبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في فترة من الفترات وتدرب تحت يده زينشينكو.

مسيرة زينشينكو مع السيتي

زينشينكو

وكان قد انضم النجم الأوكراني إلى السيتي في 2016 قادما من أوفا الروسي، وأمضى بعض الوقت على سبيل الإعارة في آيندهوفن الهولندي، قبل أن يشق طريقه إلى الفريق الأول في الـ "سيتيزينز".

وشارك اللاعب الأوكراني صاحب الـ25 عامًا في 127 مباراة بجميع المسابقات مع مانشستر سيتي، وفاز معه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات.

نتئاج مانشستر سيتي الموسم الماضي

واستطاع نادي مانشستر سيتي في تحقيق نتائج إيجابية الموسم الماضي والحفاظ على لقبه بالدوري الإنجليزي والفوز بصدارة ترتيب البريميرليج بفارق نقطة وحيدة عن غريمه ليفربول صاحب المركز الثاني للعام الثاني على التوالي.

وكان قد خسر السيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بصعوبة بعد أن كان قريبا من التأهل للمباراة النهائية.