ملك البحرين يؤكد أن قمة جدة فرصة لتعاون مشترك بوجه التحديات المحدقة بالمنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى إن قمة جدة فرصة من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية ومواجهة التحديات المحدقة بالمنطقة



وأضاف أن القمة فرصة مناسبة أيضا لترسيخ علاقات الشراكة الوثيقة بين دولنا والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق اليوم وصل الملك حمد بن عيسى إلى جدة للمشاركة في فعاليات القمة المرتقبة التي يعقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة مصر والأردن والعراق.