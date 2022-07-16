تحذير رسمي في مصر من موجة فيروس كورونا السادسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

شهدت الأيام الماضية ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد - 19) في مصر، وفق وسائل إعلام محلية.



وأعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية في مصر، بدء "الموجة السادسة من إصابات فيروس كورونا"، موضحّا أن هذه الموجة تعني زيادة في عدد الحالات.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة "القاهرة والناس" المصرية، إن معدل الإصابات قبل شهر ونصف كان مستقرا وعدد الحالات كان قليلا للغاية، موضحا أن الموجة الحالية من المتوقع أن تكون موجودة في الكثير من بلاد العالم.

وتابع: "هناك دول عادت إلى الإجراءات الاحترازية بعد أن ألغتها بسبب ارتفاع الإصابات"، مشددا على ضرورة التعامل بحرص مع جائحة كورونا.

وأكد أن معظم الحالات المصابة بفيروس كورونا الآن تحت السيطرة وتوضع تحت تصنيف حالات بسيطة وتشبه نزلات البرد وتعالج في المنزل من خلال أدوية الأطباء.

وأضاف أن هناك حالات تحتاج للدخول إلى المستشفيات ولكنها تحت سيطرة الأطباء، مطالبا المواطنين بالتعامل بحرص مع ضوابط واحتياطات كورونا الاحترازية.

واستكمل: "الالتزام بالكمامات والتباعد مهم جدا في هذه المرحلة ولجنة إدارة أزمة كورونا في حالة انعقاد مستمر"، مشيرا إلى أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا لتوفير لقاحات كورونا التي تعطي نوعا من المناعة التي تقلل مخاطر الأعراض الجانبية بكورونا.