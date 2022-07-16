شاهد رد فعل محمد بن سلمان بعد سؤال محرج موجه لبايدن: «هل مازالت السعودية منبوذة؟»

الشارقة - اميمة ياسر -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي جزءاً من اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تعرض بايدن لسؤال محرج من مراسلة صحفية.

وسألت صحفية أمريكية جو بايدن قائلة: "هل مازالت السعودية منبوذة؟"، في إشارة إلى تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، برد فعل محمد بن سلمان، حيث ابتسم ساخراً، فيما تجاهل بايدن الرد على السؤال.

وكان بن سلمان قد عقد اجتماعاً، الجمعة، مع الرئيس الامريكي جو بايدن الذي وصل المملكة في زيارة رسمية ليومين، بحضور مسؤولين من البلدين.

وفي وقت سابق، استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس الأمريكي في قصر السلام بجدة، الذي يزور المملكة العربية السعودية لمدة يومين.

وعقد خادم الحرمين لقاء مع بايدن، اليوم الجمعة، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين في شتى المجالات".

ونقلت قناة "العربية" عن مصدر سعودي مسئول قوله إن بايدن "تطرق لموضوع جمال خاشقجي بشكل سريع" خلال لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجمعة في جدة.

وأضاف المصدر أن بن سلمان أجاب بايدن: "ما حدث مؤسف ونحن في المملكة اتخذنا جميع الإجراءات القانونية من تحقيق، ومحاكمات لحين صدور الأحكام وتنفيذها. كما قامت المملكة بوضع إجراءات تمنع حدوث مثل هذه الأخطاء مرة أخرى في المستقبل".

وأضاف المصدر أن الأمير محمد بن سلمان ذكر أن مثل هذه الحادثة تحدث في أي مكان في العالم، كما أنه في نفس العام الذي حدثت فيه هذه الحادثة المؤسفة، قُتل فيه صحفيين آخرين في أماكن أخرى من العالم.

وقال ولي العهد للرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة قامت أيضًا بعدد من الأخطاء كحادثة أبوغريب في العراق وغيرها من الأخطاء، إلا أن المطلوب هو أن تتعامل هذه الدول مع هذه الأخطاء وتتخذ إجراءات تمنع حدوثها مجددًا.

وأشار بن سلمان لحادثة مقتل الصحفية الأمريكية شيرين أبوعاقلة، وتساءل عن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم من إجراءات بشأنها.

وأضاف المصدر السعودي المسؤول أن بايدن تطرق خلال اللقاء "للقيم المشتركة"، وأجابه ولي العهد: "كل دول العالم وبالذات الولايات المتحدة والمملكة لديها العديد من القيم التي تتفق بشأنها وعدد من القيم التي نختلف فيها، إلا أن القيم والمبادئ الصحيحة والجيدة دائمًا ما تؤثر على شعوب الدول الأخرى بالذات في الوقت الذي نرى فيه ترابط بين شعوب العالم بشكل غير مسبوق".