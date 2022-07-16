للمشاركة في قمة جدة.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى السعودية.. ومحمد بن سلمان يستقبله

الشارقة - اميمة ياسر -

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، لدى وصوله إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في "قمة جدة" للأمن والتنمية.

ودار حديث ودي بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي عقب الاستقبال.

رابط الفيديو:

ومن المقرر أن تبحث القمة، التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق والأردن، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.

وسيلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، خلال اجتماع قمة في جدة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية التي قادته أيضاً إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.