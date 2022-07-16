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للمشاركة في قمة جدة.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى السعودية.. ومحمد بن سلمان يستقبله

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الشارقة - اميمة ياسر -   

استقبل ، الأمير ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، لدى وصوله إلى المملكة العربية ، للمشاركة في "قمة جدة" للأمن والتنمية.

ودار حديث ودي بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي عقب الاستقبال.

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ومن المقرر أن تبحث القمة، التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق والأردن، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.

وسيلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، قادة دول الست، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، خلال اجتماع قمة في جدة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية التي قادته أيضاً إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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