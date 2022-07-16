شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور بعد ترشحه على مقعد نقيب المحامين: ليس لى أى حسابات شخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، أنه ليس له أى حسابات شخصية فى الترشح على مقعد النقيب، وإنما حساباتنا لإصلاح مهنة المحامين.

وأضاف سامح عاشور خلال كلمة له بعد التقدم بأوراق ترشحه على مقعد نقيب المحامين: "أتخذ من مبدأ "المحاماة فوق الجميع" شعارا فى العملية الانتخابية.

تقدم سامح عاشور، المحامى بالنقض، ونقيب المحامين الأسبق، بأوراق ترشحه على منصب النقيب في الانتخابات التي تعقد 4 سبتمبر القادم، على منصب نقيب المحامين، خلفا للنقيب الراحل رجائى عطية، ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى الأربعاء القادم الموافق 20 يوليو.

يذكر أن النقابة العامة للمحامين شكلت من قبل لجنة لتلقى طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين، وتضمن القرار أن تشكل اللجنة من مجدى فهمى، نبيل الشافعى، محمود فهمى، وذلك بمقر النقابة العامة، وفقا للقرار الصادر بجلسة 8 مايو 2022.