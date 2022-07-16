بوتين يقيل رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين

15 يوليو , 2022 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب) أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً أعفى بموجبه رئيس وكالة الفضاء دميتري روغوزين، حسبما أفاد الكرملين اليوم (الجمعة). وأمر المرسوم بإقالة روغوزين «من منصب المدير العام لمؤسسة الفضاء الحكومية روسكوسموس». وحلّ محلّه نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

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