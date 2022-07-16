بايرن يوافق على عرض برشلونة الأخير لضم ليفاندوفسكي

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة توصل لاتفاق بالفعل مع مسؤولي النادي البافاري، بشأن التعاقد مع صاحب ال33 عاما.

ووافقت إدارة بايرن على العرض الذي ينص على بلوغ قيمة الصفقة 50 مليون يورو، شاملة الحوافز الإضافية.من جانبها، كشفت صحيفة "بيلد" عن تفاصيل الاتفاق، حيث أفادت بأن البارسا سيدفع 45 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين أخرى كحوافز إضافية.

وأكدت في الوقت ذاته حصول النادي الكتالوني على توقيع أفضل لاعب في العالم لمدة 4 سنوات، بحيث ينتهي عقده في صيف 2026.

وأنهى برشلونة كافة تفاصيل الصفقة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ليغلق ملف التعاقد مع ليفاندوفسكي بنجاح.