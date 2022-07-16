غداً.. صخرة فضائية بحجم ناطحة سحاب ستقترب من الأرض!

وكتب عطية في تدوينة تابعتها الخليج 365، إن "صخرة فضائية طولها 88 متر، اي بحجم ناطحة سحاب 50 طابق، ستقترب من الارض وتصل لمسافة 6 مليون كيلومتر يوم غد الاحد 17 تموز".

وتابع: "هذه الصخرة 2022ky4 كانت قد اقتربت من الارض عامي 1948 م و 1959م دون خطر، وستعود عام 2048 م".

