انت الان تتابع خبر غداً.. صخرة فضائية بحجم ناطحة سحاب ستقترب من الأرض! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم السبت، بأن صخرة فضائية بحجم ناطحة سحاب ستقترب من الأرض غداً الأحد.
وكتب عطية في تدوينة تابعتها الخليج 365، إن "صخرة فضائية طولها 88 متر، اي بحجم ناطحة سحاب 50 طابق، ستقترب من الارض وتصل لمسافة 6 مليون كيلومتر يوم غد الاحد 17 تموز".
وتابع: "هذه الصخرة 2022ky4 كانت قد اقتربت من الارض عامي 1948 م و 1959م دون خطر، وستعود عام 2048 م".
وتابع: "هذه الصخرة 2022ky4 كانت قد اقتربت من الارض عامي 1948 م و 1959م دون خطر، وستعود عام 2048 م".