السيسي يتوجه إلى السعودية للمشاركة في قمة جدة

الشارقة - اميمة ياسر -

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في "قمة جدة"، والتي تجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.

وقال المتحدث باِسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن مشاركة الرئيس السيسي في "قمة جدة" تأتي في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، ويعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وكذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلاً عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة.

وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي سيعقد عدداً من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في "قمة جدة" من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم، وكذا مناقشة أخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.