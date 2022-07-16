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"المحامين" تبدأ اليوم تلقى طلبات الترشح على منصب النقيب

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القاهرة - سامية سيد - تبدأ النقابة العامة للمحامين، تلقى طلبات الترشح لمنصب النقيب العام، خلفا للنقيب الراحل رجائى عطية، بداية من اليوم السبت الموافق 16 يوليو حتى الأربعاء الموافق 20 يوليو، بمقر النقابة العامة بالقاهرة.

وأصدر مجدى سخى القائم بأعمال نقيب المحامين، قرارا بتشكيل لجنة لتلقى طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين، وتضمن القرار أن تشكل اللجنة من مجدى فهمى، نبيل الشافعى، محمود فهمى، وذلك بمقر النقابة العامة، وفقا للقرار الصادر بجلسة 8 مايو 2022.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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