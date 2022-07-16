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بالصور.. مقتل رجل وأبنه رمياً بالرصاص في سامراء

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "مجهولين هاجموا رجلاً وأبنه على جسر الخط السريع غربي مدينة سامراء، مبينا أن الهجوم أسفر عن مقتل الأب وأبنه على الفور مع فرار منفذي الجريمة".

وأضاف، أنه "أن سيارة المجنى عليهم تعرضت للاصطدام بالصبات الكونكريتية بعد تعرضها للهجوم، لافتا إلى أن الأب الذي قُتل يعمل فلاحاً".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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