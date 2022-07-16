انت الان تتابع خبر بالصور.. مقتل رجل وأبنه رمياً بالرصاص في سامراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "مجهولين هاجموا رجلاً وأبنه على جسر الخط السريع غربي مدينة سامراء، مبينا أن الهجوم أسفر عن مقتل الأب وأبنه على الفور مع فرار منفذي الجريمة".

وأضاف، أنه "أن سيارة المجنى عليهم تعرضت للاصطدام بالصبات الكونكريتية بعد تعرضها للهجوم، لافتا إلى أن الأب الذي قُتل يعمل فلاحاً".

