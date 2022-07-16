انت الان تتابع خبر 'لا نملك لقاحات كافية'.. الولايات المتحدة تتوقع زيادة الإصابات بهذا المرض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - متابعة

أقرت مسؤولة كبيرة في قطاع الصحة العامة، بأن الولايات المتحدة التي تتوقع زيادة حالات الإصابة بمرض جدري القرود في الأسابيع المقبلة، ليس لديها حاليا جرعات كافية من اللقاح لتلبية الطلب.

