قوات أوكرانيا تطلق النار على قرية بمقاطعة كورسك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

قال رومان ستاروفويت حاكم مقاطعة كورسك الروسية المحاذية لحدود أوكرانيا، إن قوات كييف فتحت النار على قرية تيتكينو.



وكتب الحاكم على قناته في تيليغرام: "بدأ يوم السبت بهجوم آخر للعدو على قرية تيتكينو. تم تسجيل نشوب حرائق نتيجة القصف، الذي ما زال مستمرا، وسأذكر التفاصيل لاحقا".

ويوم أمس أعلن رومان ستاروفويت، أن القوات الأوكرانية قصفت قرية درونوفكا، ولم تقع أية إصابات.

ويشار إلى أن القوات الأوكرانية تهاجم باستمرار الأراضي الروسية الحدودية. ففي صباح أمس فتحت القوات المسلحة الأوكرانية نيران مدفعيتها على قرية نيكيليتسي في مقاطعة بريانسك.

وفي نفس اليوم، قصفت طائرات أوكرانية بدون طيار مرتين، نقطة حدودية روسية في قرية تشيرنوزمني، وكذلك محطة وقود في قرية نوفي يوركوفيتشي بمقاطعة بريانسك، وفي 12 يوليو أطلق جيش أوكرانيا 18 قذيفة هاون على قرية بيلايا بيريزكا.