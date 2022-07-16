عاجل.. مقتل 14 شخصا إثر تحطم هليكوبتر بالمكسيك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

لقى 14 شخصا حتفهم وأصيب شخص آخر بعد تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز بلاك هوك في ولاية سينالوا الشمالية بالمكسيك.



وقالت البحرية المكسيكية في بيان إن التحقيق جار في سبب تحطم الطائرة، لكن لم ترد حتى الآن معلومات تشير إلى أن الحادث له صلة باعتقال رافائيل كارو كوينتيرو أحد أباطرة المخدرات في جزء آخر من سينالوا يوم الجمعة.

وفي وقت سابق، قتل 6 شرطيين في شمال المكسيك بحسب إعلان للسلطات المحلية في منطقة تشهد عنفا مرتبطا بالاتجار بالمخدرات.

وهاجم مسلحون كانوا في شاحنات مصفحة عناصر الشرطة على ما أعلنت سلطات مقاطعة نويفو ليون.

ووقعت المواجهات ليل الأحد عندما استهدف مجهلون مدججون بالسلاح كانوا في نحو 10 شاحنات مصفحة، عناصر الشرطة "وكان عددهم يفوق عدد زملائنا" على ما قالت دائرة شؤون الأمن في المقاطعة في بيان نشر عبر "فيسبوك".

وأضاف البيان أن 6 عناصر من الشرطة قتلوا وجرح 4 آخرون من دون أن يوضح إذا ما كان المهاجمون ينتمون إلى منظمة إجرامية من تلك التي تعيث فسادا في المنطقة الحدودية مع الولايات المتحدة.

وتشهد المكسيك دوامة عنف أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 340 ألف قتيل غالبيهم في عمليات تنسب إلى أوساط الجريمة المنظمة، منذ العام 2006 عندما بوشرت عملية عسكرية لمكافحة المخدرات تثير جدلا.