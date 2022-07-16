شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الحكومة تتحمل 93.4 مليار جنيه لحماية مواطنيها من آثار حرب أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت تكاليف مظلة الحماية التى حرصت الحكومة على اتخاذها لحماية مواطنيها من تداعيات وآثار حرب روسيا وأوكرانيا نحو 78.4 مليار جنيه تم تخصيصهم بموازنة العام المالى الجديد 2022/2023، إلا أن قرار رئيس الجمهورية ببدء تطبيق تلك الإجراءات مبكراً اعتبارا من إبريل 2022، أضاف تكاليف أخرى على تلك المخصصات لتصل إلى 93.4 مليار جنيه، بزيادة 15 مليار جنيه عما إذا كان تم تطبيقها فى بداية العام المالى 2022/2023 فى يوليو الجارى، وذلك بحسب البيان المالى الموجه من وزارة المالية لمجلس النواب عن موازنة السنة المالية 2022/2023.

وجاءت إجراءات الحماية التى اتخذتها الحكومة على كافة قطاعات الدولة، كالتالى:

- 46 مليار جنيه لزيادة المعاشات "38 مليار تكلفة سنوية بالإضافة إلى 8 مليارات جنيه تكلفة تطبيق القرار مبكرا بداية من إبريل 2022".

- 8 مليارات جنيه لزيادة حد الإعفاء الضريبى 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.

- 10 مليارات جنيه لعلاوات العاملين "8 مليارات تكلفة سنوية بالإضافة إلى 2 مليار جنيه تكلفة إضافية للتطبيق المبكر فى إبريل".

- 23 مليار جنيه لزيادة الحافز الإضافى للدرجات الوظيفية المختلفة " 18 مليار جنيه تكلفة سنوية، و5 مليارات جنيه تكاليف التطبيق المبكر".

- تخصيص 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجى "تكافل وكرامة".

- 3.75 مليار جنيه لتحمل الموازنة أعباء الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات.