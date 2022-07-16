عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أول مناظرة تلفزيونية.. ماذا قال مرشحو خلافة جونسون

السبت 16 يوليه 2022

الخليج 365

أجرى المرشحون الذين يتنافسون على خلافة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أول مناظرة تلفزيونية بينهم.



وجاءت المناظرة وجها لوجه في وقت تزداد المنافسة بين المترشحين شراسة.

ولا يزال هناك خمسة متنافسين في السباق الذي انطلق عقب الإعلان الخميس الماضي عن استقالة جونسون التي أعقبت سلسلة من الاستقالات على خلفية سيل من الفضائح.

وتمكن كل من وزير الدولة للتجارة الدولية بيني موردنت ووزير المال السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس ووزيرة الدولة السابقة لشؤون المساواة كيمي بادنوش والنائب توم توغندهات من مناقشة رؤيتهم على القناة التلفزيونية البريطانية الرابعة.

ورفض المرشحون الانغماس في الجدل أو التهجم الشخصي في ما بينهم، مؤكدين انتماءهم المشترك إلى عائلة المحافظين. لكنهم شعروا بالإحراج عندما سئلوا "هل بوريس جونسون صادق؟"، وردّت بادنوش قائلة وهي تضحك "أحيانا"، بينما أجاب توغندهات "كلا" وسط التصفيق، في حين أعطى المرشحون الثلاثة الآخرون إجابات غامضة.

وقال ريشي سوناك (42 عامًا) إنه "فخور" بالمشاركة في حكومة جونسون لكنه استقال الأسبوع الماضي لأنه اعتبر أن "هذا يكفي"، فيما حلّ أوّلًا في تصويت ثانٍ نظّمه نوّاب حزب المحافظين لتقليص عدد المرشّحين، متقدّمًا على موردنت وتراس.

والإثنين الماضي، أعلن حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا اختيار زعيم جديد للحزب بدلا من جونسون في الخامس من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال حزب المحافظين إن الاختيار سيتم بعد تصويت بين أعضاء الحزب بموجب القواعد التي اتفق عليها مسؤولو الحزب.

وسيكون رئيس الحزب الجديد رئيسا للوزراء في شكل تلقائي كون للمحافظين الغالبية في مجلس العموم.