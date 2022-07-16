عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الاعتقالات التعسفية.. قلق فرنسي حيال تعامل إيران مع المعارضيين

السبت 16 يوليه 2022

الخليج 365

أعربت فرنسا عن قلقها العميق حيال الاعتقالات "التعسفية" التي طالت 3 مخرجين إيرانيين بينهم فائزان بجوائز سينمائية دولية.



وقالت الخارجية الفرنسية إن جعفر بناهي ومحمد رسول أف "اعتُقلا تعسّفًا" مع المخرج مصطفى آل أحمد في وقت سابق هذا الشهر.

وأضافت أن فرنسا "قلقة للغاية حيال هذه الاعتقالات واعتقال شخصيات إيرانية أخرى منخرطة في الدفاع عن حرية التعبير في بلادها".

ولفتت إلى "تدهور مقلق في أوضاع الفنانين في إيران"، مطالبة بالإفراج الفوري عن المخرجين، داعية طهران إلى احترام الالتزامات الدولية بضمان "الممارسة الكاملة لحرية التعبير والإبداع".

وفاز بناهي البالغ 62 عاما بعدد كبير من الجوائز في المهرجانات السينمائية الدولية، بما في ذلك جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين عن فيلم "تاكسي" عام 2015، وأفضل سيناريو في مهرجان كان عن فيلم "ثلاثة وجوه" عام 2018.

وفاز رسول أف البالغ 50 عاما بجائزة الدب الذهبي في برلين عام 2020 عن فيلمه "لا يوجد شر".

وتأتي هذه الاعتقالات بعد أن ندد بناهي ورسول أف في رسالة مفتوحة نشرها في مايو/أيار الماضي باعتقال عدد من زملائهم.

وسلّط المخرجان الضوء خصوصا على منتجتي الأفلام الوثائقية مينا كيشافارز وفيروزه خسروفاني اللتين قُبض عليهما ثم أطلق سراحهما لاحقا.