شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية: إصابات كورونا تواصل التراجع وتسجل أقل من 500 إصابة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الشمالية اليوم السبت عن

استمرار تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) ليصل إلى

أقل من 500 إصابة جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من

الأوبئة في حالات الطوارئ القول إن أكثر من 460 شخصا ظهرت عليهم أعراض

الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم يقدم مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ أي معلومات بشأن

تسجيل أي وفيات إضافية.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الحمى المسجلة منذ أواخر نيسان/أبريل أكثر

من 77ر4 مليون حالة. ويتلقى ما لا يقل عن 980 شخصا العلاج في

المستشفيات.

وأصبحت حصيلة حالات الحمى اليومية في البلاد في اتجاه هبوطي بعد أن بلغت

ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 إصابة في 15 أيار/مايو.